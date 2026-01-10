堺市消防局はこのほど、堺市消防局管内（堺市、高石市、大阪狭山市）における２０２５年の火災・救急・救助概況を発表した。◆火災概況火災の発生件数は２１３件で、前年から１件増加。火災原因別では「電気機器（リチウムイオン電池等）」が２２件（１０・３％）、「放火（疑いを含む）」と「コンロ」がそれぞれ２１件（９・９％）発生した。◆救急概況救急の出場件数は７万０２４７件。過去最多だった前年よりも１１８