１０日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分）では、毎年恒例のニューヨークタイムズの選ぶ「２０２６年に行くべき５２か所」に日本から長崎と沖縄が選ばれたことを報じた。ＭＣのタレント・中山秀征は「我々、日本人もうれしいね。誇るべき場所ですし」と笑顔で話すと、戦争の記憶が残る二つの街の選出について「長崎も沖縄もそうですけど、歴史というものがすごくしっかり残っている場所ですし…