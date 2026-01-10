東京・大田区のアパートで10日未明、火事があり、1人の遺体が見つかりました。午前0時半ごろ、大田区西六郷でアパートの一室が焼ける火事がありました。火は約2時間半後に消し止められましたが、火元の部屋から1人の遺体が見つかりました。警察は、遺体はこの部屋に住む70代の男性とみて身元の確認を急いでいます。