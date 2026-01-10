東京・江東区の路上で9日夜、女性が倒れているのが見つかり、警察はひき逃げ事件として捜査しています。9日午後10時ごろ、江東区の豊洲市場近くの路上で20代くらい女性が倒れているのが見つかりました。女性は、意識不明の重体です。防犯カメラの映像からトラックにひかれたとみられていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。