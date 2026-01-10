【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、交流サイト（SNS）で、同日のカリブ海での石油タンカー拿捕を巡り、ベネズエラ暫定政府と連携して実施したと明らかにした。事実ならば、暫定政府の対米協力強化を示すものといえそうだ。トランプ氏はタンカーについて「承認を得ずにベネズエラを出航した」とし、積載していた石油について、米管理下の取引を通じて売却するとした。