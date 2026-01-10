大規模なデモが続くイランで、最高指導者ハメネイ師は9日、デモの参加者はアメリカのトランプ大統領の代理だと非難し、断固たる対応を取ると警告しました。イランでは12月末から物価高騰への抗議デモが全国に広がっていて、一部は治安部隊と衝突し9日までに子ども9人を含む少なくとも51人が死亡、2000人以上が拘束されました。こうした中、最高指導者ハメネイ師は9日、デモの参加者はイランへの攻撃を示唆するトランプ大統領の代理