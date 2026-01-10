「狭くてクネクネな道路」をスッキリ整理！山梨県甲府市で珍しい国道の改良事業が行われています。すぐそばを走るものの交わらなかった別の道とのあいだをつなげて、4車線化するというものですが、この国道と一体化される道は、かつての鉄道です。【画像35枚】これが今も残る「旧路面電車のレール」です（写真で見る）国道52号は甲府市街から西へ延び、その後は南に進路を変えて富士川沿いを静岡県清水まで結ぶ、中部横断道の