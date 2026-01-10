午後4時台に帰宅するのが普通の国がある。長時間労働に追われていた新聞記者の著者が、39歳で移住したデンマークで目にしたのは、夕方の早すぎる帰宅ラッシュだった。短時間労働にもかかわらず、デンマークの一人当たりGDPは日本の約2倍、IMD世界競争力ランキングでも常に上位に名を連ねる。この「短時間労働なのに、しっかりと強い経済力」という一見矛盾した世界の謎を追い続けてきたのが、新刊『第3の時間――デンマークで学ん