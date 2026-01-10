アメリカのトランプ大統領は一時、軍事行動をとる可能性も示唆していたコロンビアのペトロ大統領と来月、ホワイトハウスで会談すると表明しました。アメリカのトランプ大統領は9日、「2月の第1週にホワイトハウスでコロンビアのペトロ大統領と会談することを楽しみにしている」とSNSに投稿しました。「コロンビアとアメリカにとって非常に有益な会談になると確信している」とした一方、「コカインなどの麻薬がコロンビアからアメリ