スノーボードW杯ハーフパイプ第4戦を制した女子の小野光希＝アスペン（ゲッティ＝共同）【アスペン（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は9日、米コロラド州アスペンでハーフパイプ第4戦の決勝が行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表が確実な戸塚優斗（ヨネックス）が90.50点、女子は小野光希（バートン）が91.00点で、ともに今季初優勝した。戸塚は通算9勝目、小野は7勝目。北京五輪銅メダル