【ワシントン共同】トランプ米大統領は9日、コロンビアのペトロ大統領と2月の第1週にホワイトハウスで会談すると交流サイト（SNS）に投稿した。コロンビアからの麻薬密輸を問題視するトランプ氏が軍事攻撃を示唆して悪化した関係の改善を模索する。トランプ氏はペトロ氏との会談が両国にとって良い結果を生むと確信しているとした上で「コカインや他の薬物の米国流入は止めなければならない」と書き込んだ。米軍が攻撃したベネ