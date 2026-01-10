１月２日にテレビ朝日系で放送された「木梨憲武のスポーツking」に出演。視聴率も良かったようで、大きな反響を実感しています。有馬記念の大盛況の流れから、東西の金杯にもたくさんのファンの皆さんのご来場をいただき、今年もこの流れを失わないように盛り上げてまいりたいと思います。それにしても、スポーツkingでご一緒した、村竹ラシッドさん、鵜澤飛羽さんの速さには本当に惚れ惚れしました。お二人ぐらい走る馬がいた