今週は3日間開催。月曜日の重賞、シンザン記念は牝馬ディアダイヤモンドとのコンビで参戦。昨年はアルテミスステークスを熱発で回避し、間隔があいてこのレースとなった。デビュー前からいい動きで期待が高かった同馬。男馬が相手でも能力は十分足りているが、久々の分がどう影響するか。それでも不安より期待の方が大きい。【武豊日記】今年もこの流れを失わないように3日間で17鞍●武豊 今週の騎乗馬・1月10日（土）京都5Rコ