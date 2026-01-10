●今村聖奈 今週の騎乗馬・1月11日（日）中山8Rディクシーヴォーグ12Rサンダーアリュール●河原田菜々 今週の騎乗馬・1月10日（土）京都1Rカワキタベレッタ7Rリトムテール・1月11日（日）京都2Rジャミールアイン・1月12日（月）京都1Rモズセンピロ5Rメイショウバルキア7Rハヤブサオヒメサマ●小林美駒 今週の騎乗馬・1月10日（土）中山3Rサトミノアカリ5Rカタカムナ・1月11日（日）中山4Rレディサン7Rロー