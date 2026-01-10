ばんえい十勝の新人騎手、臼杵龍美騎手が、1月8日に行われた第4Rでジェイワンダーに騎乗し、初勝利を挙げた。12月6日のデビューから15戦目での達成となった。臼杵騎手は2003年6月1日生まれの22歳。札幌市出身で、金田勇厩舎に所属している。デビュー戦は2025年12月6日で、今回がばんえい競馬での初白星となった。【ばんえい十勝】今井千尋騎手が歴史塗り替える…女性騎手最多勝142勝「まずは50勝出来るように」レース後、臼