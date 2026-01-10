近畿地方では、今日10日から12日の成人の日にかけて、強風や大雪などの影響で交通障害の発生する恐れがあります。外出を計画されている方は、今後の情報に注意をしてください。今日10日昼ごろから急な強い雨や雷雨の恐れ今日10日は、低気圧が発達しながら日本海を進み、寒冷前線が西日本付近を通過する見込みです。近畿地方は、午前中は晴れる所が多いものの、午後は雲が広がりやすくなり、雨の降る所もあるでしょう。局地的に雷