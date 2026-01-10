シャープな顔つきへ刷新プジョーが『408』の改良新型を発表した。洗練された新デザインと数多くの機能を導入している。【画像】フランス生まれの流麗ファストバックがパワーアップ！【改良新型プジョー408を詳しく見る】全26枚デザイン変更により、ハッチバック『308』との統一感が高まった。フロントエンドではハイビームヘッドライトの位置が以前より低く設定され、新たな「3本爪」のデイタイムランニングライトが特徴となる。