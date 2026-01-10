»ÒÌò»þÂå¤«¤é³èÌö¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡£Ì¾Á°¤Î¡ÖÍû¸÷¿Í¡×¤ÏËÜÌ¾¤Ç¡Ö¤ê¤Ò¤È¡×¤ÈÆÉ¤ß¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö¸÷¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLicht¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬Îò»ËÅª¥Ò¥Ã¥È¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤â¹¥±éÃæ¤ÎµÈÂôÎ¼¤ÎÌ¾»ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤ÏÌ¾»ú¤Î¡ÖÈÄ³À¡×¤Ï²¿¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÈÄ³À¡×¤È¤ÏËÜÍè¡¢ÈÄ¤òÊÂ¤Ù¤Æºî¤Ã¤¿³À¤äÈÄÊ½¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£