All About ニュース編集部では、2025年10月28〜29日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「温泉地の宿」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい仙石原温泉の宿」ランキングの結果をご紹介します。【13位までの全ランキング結果を見る】2位：絶景の癒しの湯宿 箱根 星のあかり／29票「絶景の癒しの湯宿 箱根 星のあかり」は、箱根外輪山とイタリ池を一望するロケーションが魅力の宿。全室に強羅