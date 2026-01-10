ほぼ「グリル顔」×「パープル内装」で大人仕様にダイハツは2026年1月9日に開幕したカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」の会場で、カスタムカー「タント カスタム クロメキ」を初公開しました。軽スーパーハイトワゴン「タント カスタム」をベースに、大幅にドレスアップを図り、都会の夜に似合う迫力をフロントフェイスで表現しました。タントは2003年に登場した軽スーパーハイトワゴンです。【画像】超カッコい