スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」は、1月8日（木）から、「リンツ バレンタインコレクション 2026」を、全国の店舗とオンラインショップで発売中だ。【写真】ハート型がかわいい！限定“リンドール”のラインナップ■テーマは“私のご褒美があなたの特別になる”今回発売中の「リンツ バレンタインコレクション 2026」は、“私のご褒美があなたの特別になる”をテーマにしたバレンタイン限定のチ