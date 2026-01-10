女優の長谷川京子（47）が10日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「試写会に行った後、死生観について語り合う。」と書き出した長谷川。河荑直美監督の最新作「たしかにあった幻」（2月6日公開）の試写会へ行ったことを報告した。「難しい話ではなく、生きている事もこの世にいない事も幻なのではないか。もしかしたら生きている事が幻なのではないか、と可愛いパンケーキを目の前に語り合う