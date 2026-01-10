私立仙台育英高校（仙台市宮城野区）のサッカー部で起きた男子部員へのいじめ問題で、学校側が昨年１２月、保護者に対する説明会を開き、いじめの加害者について「特定に至っていない」と説明していたことが分かった。複数の関係者によると、説明会は部員の保護者が対象。学校側はいじめ対策を担当する教職員やサッカー部監督らが出席した。学校側は、いじめ防止対策推進法に基づく「いじめ重大事態」として昨秋から調査した