ヘタフェ戦でプレーするレアル・ソシエダードの久保建英（右）＝9日、ヘタフェ（ゲッティ＝共同）【ヘタフェ（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで9日、レアル・ソシエダードの久保建英はフル出場したアウェーのヘタフェ戦で、1―1の後半終了間際にCKで決勝ゴールをアシストした。アシストは2試合連続。チームは2―1で勝ち、6試合ぶりの白星を挙げた。