東京・大田区で、会社社長の男性が殺害された事件で、警視庁はこの会社の営業部長の男を逮捕しました。山中正裕容疑者（45）は7日ごろ、大田区のマンションで、会社社長の河嶋明宏さん（44）の首などを刃物で刺して殺害した疑いが持たれています。山中容疑者は、河嶋さんの会社の営業部長を務め、高校時代の同級生とみられています。調べに対し、「刺したことは間違いないが殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しているという