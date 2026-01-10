俳優の高杉真宙さん（29）が9日、都内で行われた主演映画『架空の犬と嘘をつく猫』（公開中）の初日舞台挨拶に登場し、お正月の過ごし方や2026年の抱負を明かしました。■2026年の抱負は「身体だけ！！鍛える」その理由は？今年のお正月の過ごし方について聞かれた高杉さんは、「実家の福岡に帰って、家族とゆっくり過ごしていました。番組見たりして、こんなにゆっくり過ごせる日はいい時間だなと思いながら、ゆるりゆるりと