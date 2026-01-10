*は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル 13日（火） ＪＰモルガン*（5.01） デルタ航空（1.54） 14日（水） バンカメ*（0.95） ウェルズ・ファーゴ*（1.66） シティグループ*（1.57） 15日（木） モルガン・スタンレー*（2.41） ゴールドマン*（11.47） ※予定は変更になる場合があります