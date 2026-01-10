ドルトムント戦で競るアイントラハト・フランクフルトの堂安律（左）＝9日、フランクフルト（AP＝共同）【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで9日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はホームのドルトムント戦にフル出場した。新加入の小杉啓太はベンチ入りしたが、出番はなかった。試合は3―3で引き分けた。