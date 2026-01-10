さまざまなモノゴトの“エンドロール”を作成する新感覚バラエティ『気になるアレの縁ドロール』。本日1月10日（土）、川島明（麒麟）＆藤本美貴がMCを務める同番組の第2弾が放送される。普段私たちが何気なく接しているモノ・コトには、出来上がるまでにたくさんの人々の働きがある。同番組は、そんな意外と知らない身近なモノの人と人との物語を追求し、テレビや映画のような“縁（エン）ドロール”で締めくくる番組だ。◆“可愛