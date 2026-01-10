【ブンデスリーガ第16節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 3-3(前半1-1)ドルトムント<得点者>[フ]ジャン・ウズン(22分)、Y. Ebnoutalib(71分)、マフムード・ダフード(90分+2)[ド]マクシミリアン・バイアー(10分)、フェリックス・ヌメチャ(68分)、カーニー・チュクエメカ(90分+5)<警告>[フ]アルトゥール・テアテ(43分)、ナサニエル・ブラウン(67分)、アルノー・カリムエンド(82分)[ド]バルデマール・アントン