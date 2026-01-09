27歳のとき妊婦健診で子宮筋腫を指摘された看護師のakkoさん（仮称）。長年の経過観察を経て42歳で肥大化し、便秘などの不調が現れます。将来を見据え「確実に治したい」と子宮全摘を希望しますが、病院により方針が異なり葛藤。自ら症例数を調べ、納得できる医師を求めて転院を決意します。癒着を伴う難易度の高い手術を乗り越え、健康な日常を取り戻したakkoさんの軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内