10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1510円高の5万3590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53751.13円ボリンジャーバンド3σ 53590.00円10日夜間取引終値 52757.82円ボリンジャーバンド2σ 52312.00円5日移動平均 52050.00円一目均衡表・転換線 51939.89円9日日経平均株価現物終値 51764.51円ボリンジャーバンド1σ 5