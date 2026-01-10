10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比78.0ポイント高の3605.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3614.27ポイントボリンジャーバンド3σ 3605.50ポイント10日夜間取引終値 3552.80ポイントボリンジャーバンド2σ 3535.60ポイント5日移動平均 3517.25ポイント一目均衡表・転換線 3514.11ポイント9日TOPIX現物終値 3491.33ポイ