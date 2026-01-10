10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の709ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 724.51ポイントボリンジャーバンド3σ 717.16ポイント200日移動平均 714.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 709.00ポイント10日夜間取引終値 707.29ポイント9日東証グロース市場250指数現物終値 707.03