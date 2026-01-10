この記事をまとめると ■暫定税率の廃止でガソリン価格が下落している ■ガソリン価格の低減はBEVの経済的メリットが薄れてサクラの再販価値が急低下 ■暫定税率の廃止はEV市場全体にも影響が波及する可能性 ガソリン価格の下落でサクラの存在意義も低下 先日SNSをチェックしていると、「ガソリン価格が下がって日産サクラの中古車が暴落中」といったような内容の投稿を目にした。「ガソリン価格が下がる」とは、2025年12月31日