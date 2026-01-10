¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥é¡¼³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢MLB¤ÎÌôÊªµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Ë80»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£MLB¤Ï¡¢¥±¥×¥é¡¼¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÌôÊª¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ô¥È¥ì¥ó¥Ü¥í¥ó¡ÊÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥Æ¥í¥¤¥É·Ï¤Î¶Ø»ßÌôÊª¤Ç¡¢¶ÚÎÏ¡¦²óÉüÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢MLB¤Ç¤ÏÍÛÀ­¤¬½Ð¤ì¤ÐÂ¨½Ð¾ìÄä»ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊª¼Á¡Ë¤ËÍÛÀ­È¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥±