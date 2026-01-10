年が明けてまもなくやってくるのが成人の日。芸能界にも今年20歳の成人式を迎えるという俳優や18歳になって晴れて成人となるタレントが続々。ここでは今年20歳、18歳になるフレッシュな芸能人たちをまとめて紹介していこう。【写真】今年20歳＆18歳！新成人になる芸能人をイッキ見【今年20歳】若き大河女優、カンヌ俳優らが揃う！■當真あみスカウトをきっかけに2020年に芸能界入りした女優の當真あみは11月2日が20歳の誕生