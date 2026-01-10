モデルのような美しいスタイルにチャイナドレスを纏い、豪快に瓦を割ったことが話題になったフリーアナウンサーの堀江聖夏。今回は彼女が自身のSNSで投稿したビジュ爆発のチャイナドレスショットの数々を紹介していきたい。【写真】堀江聖夏アナのカッコよさとかわいさが詰まったチャイナドレス姿（11枚）■キュートなピンクチャイナドレス昨年の8月には「2枚目のふくらはぎが…たまには、、ピンクチャイナ、どうかなぁ？」