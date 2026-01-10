上品で知的なムードを演出してくれるネイビーは、大人女性のワードローブに加えておきたい優秀なカラー。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で人気のサマ見えコートの中から、ネイビーのアイテムをピックアップ。オン・オフ使えそうな上品デザインから、アウターコーデのマンネリを解消できそう