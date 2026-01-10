友人のH子さんは義母のすぐ感情的になる性格に悩んでいました。その自分勝手な感情の起伏は自分の息子にだけでなく孫にまで及んでいき！？ 今回は筆者の友人から聞いた騒ぎを起こす義母の感情的エピソードをご紹介します。 激しすぎ！！ 感情的な義母！ 孤立するお正月