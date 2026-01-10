ドジャースが９日（日本時間１０日）、タイガースからフリーエージェント（ＦＡ）となっていたアンディ・イバネス内野手とメジャー契約を結んだ。年俸はまだ報じられていない。４月に３３歳になるイバネスは、昨年１１月にタイガースからノンテンダー（契約提示なし）となってＦＡになったばかり。２０２３年からタイガースでユーティリティープレーヤーとしてプレーし、その間に３０４試合に出場、打撃成績は打率２割５分１厘