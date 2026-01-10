タレントの鈴木奈々（３７）が久しぶりに制服を着たことを明かした。１０日までにインスタグラムで「おはようございます昨日は久しぶりに制服を着ました！」とつづり、ブレザーとチェック柄スカートの自撮りを投稿。「普段スカート履かないから生足出すの恥ずかしいけどコスプレしてるみたいで楽しかった」と明かし、「前日足出すからスクラブしましたスベスベになった！＃テレビの仕事」と準備万端で臨んだことを伝えた