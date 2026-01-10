「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が10日までに自身のインスタグラムを更新。真夏の服装を公開した。自身のストーリーズを通じて家族旅行に出かけていると報告していた生見。「浮かれハイビスカスモード。」と書き出した。頭にハイビスカスを飾って南国気分。スタイル抜群の美脚も披露した。ファンからは「奇麗で美しいめるちゃんにうっとりだよ」「素敵なめるちゃんにドキドキ」「顔もかわいい」「おいおいば