〈【高市自民】ネットで賛否「自民圧勝は正直嫌」「有能な閣僚」文春の衆院選完全予測に政権への期待と厳しい声が噴出「過半数超えは難しい」「自民微増くらいで」高市首相人気の一方で「自民党の支持率は変わっていない」との意見も〉から続く1月9日夜、読売新聞が配信した記事が波紋を呼んでいる。【写真】この記事の写真を見る（3枚） 「高市首相が衆院解散を検討、23日通常国会の冒頭に…2月上中旬に投開票の公算」