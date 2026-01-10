ようやくMの水に慣れた若獅子が、確かな結果を残し始めた。「大和証券Mリーグ2025-26」1月9日の第1試合はKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）がトップを獲得。年またぎの個人2連勝で、チームに年明け初の勝利をもたらした。【映像】ようやくMの水に慣れた？阿久津翔太の姿この試合は東家から阿久津、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位