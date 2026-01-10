【アスペン（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は9日、米コロラド州アスペンでハーフパイプ第4戦の決勝が行われ、男子は戸塚優斗（ヨネックス）、女子は小野光希（バートン）がともに今季初優勝した。