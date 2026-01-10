数々の企業を再建してきたデヴィッド・ノヴァクは、世界の成功者100人から仕事も人生もうまくいくための知見を集め、『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、特に「仕事始めをうまく乗り切る人が大切にしている考え方」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）年始の仕事との向き合い方年末年始が終わり、仕事始めを迎えると、「今年はいいスタートを切りたい」「