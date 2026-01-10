今年の干支(えと)は「午(うま)」。 "うま"くいく1年にという願いを込めた縁起ものを、雑貨店で調査しました。 アミュプラザ長崎新館の2階にある、北欧デンマーク発の雑貨店「フライング タイガー コペンハーゲン」。 カラフルなデザインのアイテムを数多くそろえ、今年の干支(えと)「午(うま)」をモチーフにしたグッズが人気を集めています。 （フライング タイガ}