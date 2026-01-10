東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手（25）、埼玉西武ライオンズの今井達也投手（27）、読売ジャイアンツの岡本和真選手（29）ら“ポスティング組”のメジャー所属先が決定する一方で、日本を代表する大物投手の去就情報が聞こえてこない。【写真】人間性も一流だった！社会貢献活動にも尽力する菅野智之2024年オフに海外FA権を行使して、ボルチモア・オリオールズと約20億円の1年契約を締結した菅野智之投手（36）。2025年