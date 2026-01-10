中国税関当局が日本酒や食品を対象にした輸入品の検査を強化し、通関手続きに遅れが生じていたことが９日、通商関係者などへの取材でわかった。一部の貿易港で抜き取り調査の割合を引き上げるなどしており、日本への経済的威圧を強める狙いとみられる。関係者によると、通関の遅延は高市首相が台湾有事に関する国会答弁を行った１１月以降に発生した。天津の貿易港では、税関当局が通常５％程度の抜き取り検査の割合を１００％